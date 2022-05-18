Украинские десантники сбили еще один летательный аппарат оккупантов (ФОТО)

Украинские десантники продолжают "приземлять" летательные аппараты противник. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 18 мая подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили очередной беспилотник противника.

"Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" был навсегда "приземлен" расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10"", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

Отмечается, что данный летательный аппарат предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.

Также было опубликована фотография обломков беспилотника.

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