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Украинские десантники сбили еще один летательный аппарат оккупантов (ФОТО)

БПЛА был сбит расчетом ЗРК "Стрела-10"

сегодня, 16:23
Автор:

Денис
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Украинские десантники продолжают "приземлять" летательные аппараты противник. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники сбили еще один летательный аппарат оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 18 мая подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили очередной беспилотник противника. 

"Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" был навсегда "приземлен" расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10"", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Отмечается, что данный летательный аппарат предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.

Также было опубликована фотография обломков беспилотника. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что НБУ обновил правила предоставления данных о владельцах банков. Теперь при представлении в НБУ соответствующих документов в электронной форме предоставление их в бумажной форме не потребуется. 

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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