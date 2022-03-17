ВСУ остановили колонны оккупантов в Харьковской области (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины остановили колонну оккупантов в Харьковской области. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, накануне наши защитники показали уничтоженную технику противника в направлении Каменки.

"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", — пишет Главнокомандующий.

Также было опубликовано видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Житомирской области с начала войны российские захватчики нанесли 57 авиадуров: сколько разрушенных зданий и погибших. За время войны российские кафиры убили 43 человека в Житомирской области.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в ОП рассказали о тактике войны РФ в Украине. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в настоящее время тактикой России есть прицельные удары по укрытиям с мирными гражданами.

Также "Комментарии" сообщал о том, что государство восстановит каждому потерянное жилье: насколько это реалистично – что нужно учесть. Эксперты рассказали за счет каких средств будут отстраивать разрушенные дома украинцев и объекты инфраструктуры.

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