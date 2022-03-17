В Житомирской области с начала войны российские захватчики нанесли 57 авиадуров: сколько разрушенных зданий и погибших

С начала войны российские оккупанты нанесли по Житомирской области 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека. Как сообщают "Комментарии", об этом заявил глава Житомирской областной военной админстрации Виталий Бунечко на своей странице в Фейсбуке .

Разрушенное здание – фото из открытых источников

"С 24 февраля по территории Житомирской области нанесено 57 ракетно-бомбовых ударов. В результате этих террористических акций погибли 43 гражданина. 20 из них – гражданские люди, которые не имели отношения к каким-либо военным объектам. Более того, эта война уже унесла жизни 3 детей. Травмированы 62 жителя области, из-под завалов и пожаров, вызванных бомбардировками, спасены 20 человек", — говорится в сообщении Бунечка.

По словам главы Житомирской ОВА, российские оккупанты разрушили и повредили более 200 зданий. Среди них враг разрушил более 65 жилых домов, 3 общежития и 2 учебных заведения. Также повреждено более 70 домов, 41 учебное заведение, 30 административных и промышленных зданий и 9 больниц.

Как сообщали ранее "Комментарии", Сергей Шкарлет пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза. Чиновник рассказал коллегам, что по состоянию на 17 марта российские оккупанты повредили более 400 учебных заведений, 59 зданий уничтожили полностью. В результате обстрелов населенных пунктов врагом погибли уже более 100 детей.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне рассказали, почему РФ может отказаться от продолжения войны в Украине. В Пентагоне считают, что моральный дух кафиров может разрушить волю к продолжению войны

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