В Житомирской области с начала войны российские захватчики нанесли 57 авиадуров: сколько разрушенных зданий и погибших

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Карина Ожерельева
С начала войны российские оккупанты нанесли по Житомирской области 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека. Как сообщают "Комментарии", об этом заявил глава Житомирской областной военной админстрации Виталий Бунечко на своей странице в Фейсбуке .
Разрушенное здание – фото из открытых источников
По словам главы Житомирской ОВА, российские оккупанты разрушили и повредили более 200 зданий. Среди них враг разрушил более 65 жилых домов, 3 общежития и 2 учебных заведения. Также повреждено более 70 домов, 41 учебное заведение, 30 административных и промышленных зданий и 9 больниц.
Как сообщали ранее "Комментарии", Сергей Шкарлет пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза. Чиновник рассказал коллегам, что по состоянию на 17 марта российские оккупанты повредили более 400 учебных заведений, 59 зданий уничтожили полностью. В результате обстрелов населенных пунктов врагом погибли уже более 100 детей.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне рассказали, почему РФ может отказаться от продолжения войны в Украине. В Пентагоне считают, что моральный дух кафиров может разрушить волю к продолжению войны
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