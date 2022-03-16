ВСУ огнем реактивной артиллерии уничтожили понтонную переправу оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины огнем реактивной артиллерии накрыли вражескую военную технику. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Наши военные опубликовали видеоролик, на котором запечатлена работа нашей артиллерии и уничтожение понтонной переправы оккупационной армии.

"Артиллерийское подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстреляло понтонную переправу росармии в зоне боевых действий. Предоставляем видео огневого поражения врага" — сообщают в СВ ВСУ.

Защитники Украины отметили, что колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, сколько предприятий в Украине из-за войны вынуждены приостановить работу: эксперт назвал цифры. 8% предприятий занимаются переводом значительной части бизнеса за пределы Украины.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что будут ли мобилизовать женщин и внутренне перемещенных лиц: Минобороны предоставило объяснение. Анна Маляр ответила на наиболее часто задаваемые вопросы по мобилизации в условиях военного положения.

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