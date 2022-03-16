logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ огнем реактивной артиллерии уничтожили понтонную переправу оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ огнем реактивной артиллерии уничтожили понтонную переправу оккупантов (ВИДЕО)

Бойцы 128-й бригады показали филигранную работу

сегодня, 15:30
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины огнем реактивной артиллерии накрыли вражескую военную технику. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ огнем реактивной артиллерии уничтожили понтонную переправу оккупантов (ВИДЕО)

Армия РФ

Наши военные опубликовали видеоролик, на котором запечатлена работа нашей артиллерии и уничтожение понтонной переправы оккупационной армии. 

"Артиллерийское подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстреляло понтонную переправу росармии в зоне боевых действий. Предоставляем видео огневого поражения врага" — сообщают в СВ ВСУ. 

Защитники Украины отметили, что колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, сколько предприятий в Украине из-за войны вынуждены приостановить работу: эксперт назвал цифры. 8% предприятий занимаются переводом значительной части бизнеса за пределы Украины. 

Читайте также о том, что антивоенный протест Овсянниковой оценили всего в 30 тысяч рублей: что за этим стоит. Эксперты рассказали, почему не стоит очаровываться одиночным антивоенным протестом на Первом канале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что будут ли мобилизовать женщин и внутренне перемещенных лиц: Минобороны предоставило объяснение. Анна Маляр ответила на наиболее часто задаваемые вопросы по мобилизации в условиях военного положения. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что санкции России против США: что скрывается за решением Кремля. Журналистка уверена, что на самом деле Путин очень хочет договариваться со США.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!