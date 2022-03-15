Будут ли мобилизовать женщин и внутренне перемещенных лиц: Минобороны предоставило объяснение

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Карина Ожерельева
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила на наиболее часто задаваемые вопросы относительно мобилизации. В частности, Маляр предоставила объяснение относительно мобилизации женщин и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Фейсбуке.
Анна Маляр - фото из открытых источников
Анна Маляр объяснила, каков порядок мобилизации внутренне перемещенных лиц:
Также заместитель министра обороны Украины ответила на вопрос, будут ли мобилизовать женщин. По ее словам, женщин, стоящих на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут призвать на военную службу. Также Маляр подчеркнула, что никого из женщин не призывали во время мобилизации на военную службу без согласия.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Мариуполе захватчики взяли в заложники медиков и пациентов областной больницы.
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