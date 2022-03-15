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Будут ли мобилизовать женщин и внутренне перемещенных лиц: Минобороны предоставило объяснение

Анна Маляр ответила на наиболее часто задаваемые вопросы по мобилизации в условиях военного положения

сегодня, 20:43
Автор:

Карина Ожерельева
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила на наиболее часто задаваемые вопросы относительно мобилизации. В частности, Маляр предоставила объяснение относительно мобилизации женщин и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Будут ли мобилизовать женщин и внутренне перемещенных лиц: Минобороны предоставило объяснение

Анна Маляр - фото из открытых источников

Анна Маляр объяснила, каков порядок мобилизации внутренне перемещенных лиц:

"В связи с активными боевыми действиями со стороны оккупанта сотни тысяч переселенцев (часть из них – военнообязанные призывного возраста 18-60 лет) вынуждены были спасать свои семьи и перемещаться в безопасные места. Мужчины призывного возраста для получения статуса ВПЛ обязаны стать на военный учет в ТЦК и СП и в соответствии с общей мобилизацией они должны быть призваны в армию".

Также заместитель министра обороны Украины ответила на вопрос, будут ли мобилизовать женщин. По ее словам, женщин, стоящих на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут призвать на военную службу. Также Маляр подчеркнула, что никого из женщин не призывали во время мобилизации на военную службу без согласия.

"Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как: медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности", — сообщила Анна Маляр.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Мариуполе захватчики взяли в заложники медиков и пациентов областной больницы.


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Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
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