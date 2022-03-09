Враг готовит очередную попытку взять Киев: в Генштабе ВСУ сообщили детали

Российские войска проводят перегруппировку для подготовки к очередной попытке захватить Киев. После неудачной попытки наступления на Фастов оккупанты пытаются возобновить наступательные действия на указанном направлении. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Facebook.

Оперативная информация Генштаба ВСУ - Фейсбук-страница Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные силы Украины уже четырнадцать дней героически сопротивляются российскому вторжению.

Сообщается, что противник значительно снижает темпы продвижения войск, однако не отказался от продолжения наступательных действий. Российские войска несут потери в личном составе и технике, оккупанты деморализованы, сдаются в плен или прибегают к дезертирству.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", — добавили в Генштабе ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при содействии турецкого коллеги отправляется на встречу с российским министром Сергеем Лавровым. О своих ожиданиях и деталях по переговорам дипломат рассказал во время прямого эфира в Facebook.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные в небе над Житомиром уничтожили вражескую ракету. Над городом Радомышль Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов. Около пяти утра над Радомышлем на незначительной высоте пролетел сверхзвуковой самолет, через который во многих домах разбились окна.

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