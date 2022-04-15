Вместе с крейсером "Москва" был уничтожен его командир - капитан первого ранга Куприн (ФОТО)

Оккупанты продолжают терять своих высокопоставленных военных. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Крейсер Москва. Фото: из от крытых источников

Сообщается, что Минобороны РФ официально признало смерть капитана 1 ранга Куприна Антона Валериевича, который был командиром крейсера "Москва".

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, Куприн погиб при взрыве и пожаре на флагмане Черноморского флота РФ.

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