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Вместе с крейсером "Москва" был уничтожен его командир - капитан первого ранга Куприн (ФОТО)

Куприн погиб при взрыве и пожаре

сегодня, 18:43
Автор:

Денис
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Оккупанты продолжают терять своих высокопоставленных военных. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. 

Вместе с крейсером "Москва" был уничтожен его командир - капитан первого ранга Куприн (ФОТО)

Крейсер Москва. Фото: из от крытых источников

Сообщается, что Минобороны РФ официально признало смерть капитана 1 ранга Куприна Антона Валериевича, который был командиром крейсера "Москва". 

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, Куприн погиб при взрыве и пожаре на флагмане Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что война России в Украине и американское предупреждение Китаю: прислушается ли Пекин. Китайское предупреждение от США Пекину: эксперты рассказали, как себя будет вести Китай в дальнейшем и прислушается ли к Западу относительно разрыва отношений с агрессором. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в ЕС назвали два критерия, которые будут иметь самое важное значение для вступления Украины. На каких условиях необходимо сделать акцент, чтобы вступить в ЕС. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что "Не хотят быть пушечным мясом": план принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван — ГУР МО Украины. Мужчины призывного возраста в ОРДЛО всячески пытаются избежать попадания в армию РФ.  Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Украине передадут вертолеты, гаубицы и танки Т-72 — Минобороны США. Несколько стран НАТО в ближайшее время передадут Украине танки. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/s/DPSUkr
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