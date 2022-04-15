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"Не хотят быть пушечным мясом": план принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван - ГУР МО Украины

За счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ

сегодня, 16:12
Автор:

Денис
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Оккупанты планировали мобилизировать 26 тысяч "резервистов" c территории ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

"Не хотят быть пушечным мясом": план принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван - ГУР МО Украины

Армия РФ

Как стало известно, план по мобилизации 26 тысяч "резервистов" с ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Согласно данным наших разведчиков, мужчины призывного возраста (18 — 65 лет) всячески избегают призыва. 

"Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена.", — сообщает ГУР МО Украины. 

С теми, кого удалось мобилизировать, не проводятся какие-либо выучки или инструктажи.

"Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием", — отмечает ГУР МО. 

”Не хотят быть пушечным мясом”: план принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван - ГУР МО Украины - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Путина напомнили, зачем развязали войну против Украины. Пресс-секретарь Путина заявил, что война против Украины будет продолжаться. 

Читайте также о том, что Кремль вновь пригрозил США за поставки вооружения Украине, а также обвинил НАТО в давлении на Киев. Россия направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что враг вынужден отложить битву да Донбасс: названы причины. Российские войска перегруппируются и накапливают силы. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия потеряла "Москву" и лицо, но хочет больше крови: чего ждать Донбассу – можно ли остановить Путина. Российские войска будут пытаться изо всех сил добыть для Путина хотя бы какую-то победу к 9 мая.


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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