"Не хотят быть пушечным мясом": план принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван - ГУР МО Украины

Оккупанты планировали мобилизировать 26 тысяч "резервистов" c территории ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, план по мобилизации 26 тысяч "резервистов" с ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Согласно данным наших разведчиков, мужчины призывного возраста (18 — 65 лет) всячески избегают призыва.

"Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена.", — сообщает ГУР МО Украины.

С теми, кого удалось мобилизировать, не проводятся какие-либо выучки или инструктажи.

"Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием", — отмечает ГУР МО.





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Сайт "Комментарии" писал о том, что враг вынужден отложить битву да Донбасс: названы причины. Российские войска перегруппируются и накапливают силы.

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