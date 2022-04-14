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Украине передадут вертолеты, гаубицы и танки Т-72 - Минобороны США

Несколько стран НАТО в ближайшее время передадут Украине танки

сегодня, 17:30
Автор:

Денис
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В Пентагоне рассказали о военной помощи Украине. Об этом сообщили ведущие круглосуточного телемарафона, со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны США Джон Кирби. 

Украине передадут вертолеты, гаубицы и танки Т-72 - Минобороны США

Фото из открытых источников

Соединённые Штаты Америки согласовали новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Наша страна получит 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 200 бронетранспортеров, 300 беспилотников-камикадзе, 500 ракет к ПЗРК Джавелин, 40 тысяч боеприпасов. 

Кроме этого Украине передадут бронежилеты, шлемы, средства для защиты от радиационных, биологических и химических атак. 

Также пресс-секретарь Министерства обороны США добавил, что несколько стран НАТО в ближайшее время передадут Украине танки. 

"Я могу сказать, что несколько стран также будут поставлять бронированную технику. Мы можем говорить о танках Т-72. Они будут транспортироваться с нескольких стран НАТО", — Джон Кирби. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украина жестко пытается разбудить весь мир – как это помогает нам в войне против агрессора. На Банковой откровенно критикуют тех политиков, которые уклоняются от откровенного осуждения России. 

Читайте также о том, сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты. Что происходит на рынке недвижимости после почти двух месяцев войны в Украине: где и за сколько можно снять квадратные метры.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Офисе президента назвали главный просчет войны России против Украины. Россия начала войну против Украины, чтобы не допустить ее вступления в НАТО для "защиты" российских границ, но уже к концу года Швеция и Финляндия могут вступить в Альянс. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что задержан бывший Натальи Поклонской: в чем его подозревают. Депутат ОПЗЖ из Мариуполя задержан в Одессе. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q
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