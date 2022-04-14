Украине передадут вертолеты, гаубицы и танки Т-72 - Минобороны США

В Пентагоне рассказали о военной помощи Украине. Об этом сообщили ведущие круглосуточного телемарафона, со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны США Джон Кирби.

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Соединённые Штаты Америки согласовали новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Наша страна получит 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 200 бронетранспортеров, 300 беспилотников-камикадзе, 500 ракет к ПЗРК Джавелин, 40 тысяч боеприпасов.

Кроме этого Украине передадут бронежилеты, шлемы, средства для защиты от радиационных, биологических и химических атак.

Также пресс-секретарь Министерства обороны США добавил, что несколько стран НАТО в ближайшее время передадут Украине танки.

"Я могу сказать, что несколько стран также будут поставлять бронированную технику. Мы можем говорить о танках Т-72. Они будут транспортироваться с нескольких стран НАТО", — Джон Кирби.

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