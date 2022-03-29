"Вагнеровцы" разворачивают свои силы на востоке Украины - британская разведка

Боевики российской частной военной компании Вагнера разворачивают свои силы на восточных территориях Украины. Таким способом Россия планирует компенсировать неудачи, которые потерпела армия РФ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Вагнеровцы - фото из открытых источников

По прогнозам аналитиков, для боевых действий РФ привлечет более 100 наемников. Также могут быть привлечены и главари организации.

Из-за существенных потерь Россия, вероятно, была вынуждена перебросить "вагнеровцев" с операции в Сирии и Африке в Украину.

Как сообщали ранее, НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права. НБУ подчеркнул, что такие действия России и центрального банка России недопустимы. В частности, известно о насаждании рубля на территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Комментарии" писали, что посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться. В правительстве Германии были уверены, что "военная спецоперация" РФ будет длиться несколько часов, после чего Украина будет оккупирована российскими войсками, а во главе страны будет поставлено пророссийское марионеточное правительство.

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