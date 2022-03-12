В Житомирской области упала российская ракета: повреждена линия электропередачи

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Карина Ожерельева
Вблизи города Андрушевка Житомирской области упала российская ракета, повредив линию электропередач. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал в Фейсбуке Андрушевский городской совет.
Сбитая российская ракета - фото из открытых источников
Также Андрушевский городской совет сообщил, что жители Андрушевки не учитывают сирены и не прячутся в случае воздушной угрозы.
Также городской совет призвал жителей Андрушевки не паниковать, сохранять спокойствие и не верить слухам.
Как сообщали ранее "Комментарии", российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных. По данным СБУ, российские кафиры стреляют во всех без разбора.
Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Российская армия может открыть огонь по новым целям в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии.
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Обсуждения
Новости
Карина
сегодня, 21:58
плохо, очень плохо
Леонид Волков
сегодня, 21:54
Ну, суки, даже до моего гребаного житомира добрались!!!!