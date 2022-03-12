В Житомирской области упала российская ракета: повреждена линия электропередачи

Вблизи города Андрушевка Житомирской области упала российская ракета, повредив линию электропередач. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал в Фейсбуке Андрушевский городской совет.

Сбитая российская ракета - фото из открытых источников

"За последние сутки на границе Червоненской и Андрушевской общин на окраине одного из населенных пунктов упала ракета. Сегодня же на северной окраине города Андрушевка также упала ракета, повредив высоковольтную сеть. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении Андрушевского городского совета.

Также Андрушевский городской совет сообщил, что жители Андрушевки не учитывают сирены и не прячутся в случае воздушной угрозы.

"Никто не даст сегодня гарантии, что следующая ракета пройдет также мимо. Слышите сигнал тревоги – прячьтесь в укрытие. Список укрытий неоднократно обнародовался. В частном секторе в погребах, подвалах. Сооружения гражданской защиты для жителей и работников предприятий, учреждений, организаций открыты круглосуточно" , — заявил в Фейсбуке Андрушевский городской совет.

Также городской совет призвал жителей Андрушевки не паниковать, сохранять спокойствие и не верить слухам.

Как сообщали ранее "Комментарии", российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных. По данным СБУ, российские кафиры стреляют во всех без разбора.

Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Российская армия может открыть огонь по новым целям в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии.

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