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Главная Новости Оборона 2022 В Запорожской области ВСУ уничтожили самолет, живую силу и бронетехнику оккупантов
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В Запорожской области ВСУ уничтожили самолет, живую силу и бронетехнику оккупантов

ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора

сегодня, 14:42
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

В Запорожской области ВСУ уничтожили самолет, живую силу и бронетехнику оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (11 апреля) наши воины в Запорожской области уничтожили десятки военнослужащих и единиц бронетехники армии РФ:

• убиты 65 оккупантов;

• уничтожены четыре танка;

• пять боевых бронированных машин;

• две реактивных системы залпового огня;

• два 122-мм миномета;

• пять единиц автомобильной техники;

• сбит самолет Су-34.

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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60500/ofitsiino-utochnenni-dani.html
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