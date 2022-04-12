В Запорожской области ВСУ уничтожили самолет, живую силу и бронетехнику оккупантов

Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (11 апреля) наши воины в Запорожской области уничтожили десятки военнослужащих и единиц бронетехники армии РФ:

• убиты 65 оккупантов;

• уничтожены четыре танка;

• пять боевых бронированных машин;

• две реактивных системы залпового огня;

• два 122-мм миномета;

• пять единиц автомобильной техники;

• сбит самолет Су-34.

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