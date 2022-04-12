В ОП сообщили ключевой момент войны, который "изменит многое для всех"

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Карина Ожерельева
Сражение с российской армией на востоке Украины станет для нашего государства отечественной войной и шансом изменить ход событий. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Андрей Ермак - фото из открытых источников
Как сообщил Ермак, битва за Донецкую и Луганскую области – это "тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех".
Ермак отметил, что для России битва на востоке Украины является "единственным шансом дальнейшего существования мифа о силе военной машины". Принципиальным это сражение является и для Запада, как заявил глава ОП.
Ермак также добавил, что народы западных государств оценивают в войне России против Украины эффективность своей власти.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Британии предупредили Путина о возможных ответах в случае подтверждения химатаки РФ. Сообщения о возможном применении Россией химического оружия в блокадном Мариуполе вызвали резонанс в мире.
Также "Комментарии" писали, что ФК "Шахтер" собрал более трех миллионов гривен для армии и пострадавших детей. Собранные средства благотворительных матчей направляются на нужды армии и гуманитарные вопросы.
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