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Главная Новости Оборона 2022 В Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ
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В Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ

Украинским воинам удалось уничтожить десятки оккупантов и несколько единиц их военной техники

сегодня, 11:03
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Об этом рассказал представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ

ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской агрессии. На протяжении предыдущих суток (20 апреля) нашим воинам удалось уничтожить десятки оккупантов и несколько единиц их военной техники, а именно:

• 40 военнослужащих армии РФ (еще 60 получили ранения);

• два танка;

• десять боевых бронированных машин;

• одну радиолокационную станцию;

• шесть единиц автомобильной техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин приказал отменить штурм "Азовстали" – выбрал другой вариант. Российский президент хочет, чтобы воска РФ полностью заблокировал промзону "Азовстали". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что военное руководство врага дало приказ убивать военнопленных: что известно. Разведчики узнали о приказах командования оккупантов в отношении пленных. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в России отреагировали на предложение по поводу пасхального перемирияРоссия настроена продолжать войну против Украины. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, почему Россия не готова к мирному урегулированию войныЗеленский также заявил, что готов к диалогу для завершения войны. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/935365383809674/
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