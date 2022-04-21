В Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ

Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Об этом рассказал представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской агрессии. На протяжении предыдущих суток (20 апреля) нашим воинам удалось уничтожить десятки оккупантов и несколько единиц их военной техники, а именно:

• 40 военнослужащих армии РФ (еще 60 получили ранения);

• два танка;

• десять боевых бронированных машин;

• одну радиолокационную станцию;

• шесть единиц автомобильной техники.

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