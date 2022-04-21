Военное руководство врага дало приказ убивать военнопленных: что известно

Украинские разведчики получили информацию при перехвате телефонных разговоров оккупантов в Луганской области о преступных приказах военного командования врага. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Фото Телеграм Луганская ОВА

В разговоре один из россиян сказал, что есть приказ убить всех военнопленных Вооруженных сил Украины в районе Попасной. Согласно международному праву – это военное преступление.

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России — это убийцы, насильники и мародеры и никоим образом не военные. В очередной раз предупреждаем, что военные преступления не имеют срока давности и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны", — говорится в сообщении.

Часть подконтрольной Украине Луганской области — это всего 20%. Напомним, что сейчас идет штурм Попасной, по информации главы ОВА Сергея Гайдая, фронт проходит посреди города, продолжаются уличные бои.

Портал сообщал, какая ситуация в Донецкой и Луганской областях на утро 21 апреля. Из областей эвакуируют граждан, из Мариуполя удалось выехать четырем автобусам с людьми по коридору, они в пути к Запорожье. Оккупанты пытаются закрепиться в западной части Рубежного, однако им это не удается. В течение ночи штурмовали Попасную и направление Новотошкивского.

Также мы сообщали, что наступление не может длиться дольше двух недель, ведь классический срок для активных атак – 7-10 дней, поскольку нужно накопить большие запасы боеприпасов, топлива, развернуть мобильные госпитали у линии фронта. Олег Жданов убеждает, что на дольше, чем неделю-две наступления у них сил и средств не хватит.













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