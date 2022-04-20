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Главная Новости Оборона 2022 В Запорожской области ВСУ уничтожили пять танков и полсотни оккупантов
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В Запорожской области ВСУ уничтожили пять танков и полсотни оккупантов

ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора

сегодня, 17:08
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их живую силу и технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области ВСУ уничтожили пять танков и полсотни оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за прошлые сутки (19 апреля) наши воины уничтожили десятки военнослужащих армии РФ и несколько единиц бронетехники, а именно:

• 50 военных армии РФ;

• пять танков; 

• двенадцать боевых бронированных машин.

Кроме того, военнослужащие Сил обороны Запорожского края ранили 80 оккупантов. 

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Источник: https://www.facebook.com/Сили-оборони-Запорізького-краю-102610391706519/
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