В Запорожской области ВСУ уничтожили пять танков и полсотни оккупантов

Защитники Запорожской области дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их живую силу и технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как стало известно, за прошлые сутки (19 апреля) наши воины уничтожили десятки военнослужащих армии РФ и несколько единиц бронетехники, а именно:

• 50 военных армии РФ;

• пять танков;

• двенадцать боевых бронированных машин.

Кроме того, военнослужащие Сил обороны Запорожского края ранили 80 оккупантов.

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