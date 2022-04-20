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Арестович оценил возможность ядерного удара по Украине - "шантажа будет много"

Достоверность того, что Россия применит против Украины ядерное оружие, не велика

сегодня, 16:24
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что вероятность того, что Россия использует против Украины ядерное оружие, не значительна. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал в эфире телемарафона.

Арестович оценил возможность ядерного удара по Украине - "шантажа будет много"

Арестович - фото из открытых источников

Как пояснил Арестович, после ядерной атаки армия должна войти в ядерную зону. Однако радиационное облучение на месте взрыва приведет к летальным последствиям среди военных.

Кроме этого, ядерное оружие имеет такую мощность, что радиационное заражение распространится не только на территорию Украины, но и в Беларуси и части России.

Как отмечает Арестович, Россия запуском ядерной ракеты может вызвать панику во всем мире. Государства, в которых есть ядерное оружие, например США, Китай, Британия, Франция, Индия и Пакистан, не будут знать, на кого направлена эта ракета.

"Шантажа будет много. Каждый день будем слышать, что вот ядерное оружие еще немного. Они на сайте МЧС опубликовали памятку, что делать в случае ядерного удара НАТО по России, но убрали через несколько минут. Но таких штук будет много. Они хотят сделать вид, что неуправляемые, но мы прекрасно знаем, что они рациональные люди. У них картина мира искривлена, но они понимают, что происходит. Думаю, что будет много шантажа, но на один удар давайте оставим 1%", — заявил Арестович.

Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно зачем оккупантам псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BQdejPFQOdc&t=978s
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