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Украинскую армию ждут мощные бои не только на Донбассе – ОП

В ОП отмечают, что напряженная ситуация сейчас и на харьковском направлении

сегодня, 16:49
Автор:

Карина Ожерельева
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На восточных территориях Украины ВСУ ожидают мощные бои с российскими оккупантами. Боевые столкновения будут происходить не только на Донбассе, но и в Харькове. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".

Украинскую армию ждут мощные бои не только на Донбассе – ОП

Подоляк - фото из открытых источников

Подоляк отметил, что Донбасс стал ключевым направлением наступления России. Однако тяжелые бои произойдут и в харьковском направлении.

"Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум – через пять дней. Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове и на харьковском направлении", — заявил советник главы Офиса президента.

Как сообщали ранее "Комментарии", нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий. Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий. Комитет предлагает парламентариям дополнить статью 60 регламента Верховной Рады новой частью.

Также "Комментарии" писали, что стало известно зачем оккупантам псевдореферендума в Херсонской и Запорожской областях. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Читайте на портале "Комментарии": украинская разведка ГУР МО сообщает об агрессивных действиях россии по поводу оккупационных властей в псевдореспублике "ЛНР", которая не оправдала надежд Кремля и поиски козлов отпущения за поражения на фронте.


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Источник: https://nv.ua/world/geopolitics/chto-rasskazyvayut-plennye-rossiyane-vladimir-zolkin-voyna-v-ukraine-intervyu-video-50235284.html
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