В Запорожской области ВСУ уничтожили истребитель и несколько единиц бронетехники оккупантов

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Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником и удерживать оборону. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.
ВСУ
Согласно данным Ткачука, украинские воины за предыдущие сутки (27 апреля) уничтожили и ранили десятки солдат противника, а именно:
• десять лиц личного состава оккупантов ( еще 20 были ранены);
• самолет Су-34;
• один танк;
• семь боевых бронированных машин (еще две единицы получили повреждения);
• три беспилотных летательных аппарата;
• четыре единицы автомобильной техники.
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