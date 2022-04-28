В Запорожской области ВСУ уничтожили истребитель и несколько единиц бронетехники оккупантов

Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником и удерживать оборону. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Согласно данным Ткачука, украинские воины за предыдущие сутки (27 апреля) уничтожили и ранили десятки солдат противника, а именно:

• десять лиц личного состава оккупантов ( еще 20 были ранены);

• самолет Су-34;

• один танк;

• семь боевых бронированных машин (еще две единицы получили повреждения);

• три беспилотных летательных аппарата;

• четыре единицы автомобильной техники.

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