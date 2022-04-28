Перепись населения и грабежи: какова ситуация в оккупированной части Запорожской области

Оккупанты продолжают грабить предприятия, музеи оккупированного региона. Оккупационные власти назначили "нового мэра" Мелитополя и требуют от украинских чиновников сложить полномочия, а также похищают журналистов. Враг продолжает террор населения. Об этом сообщают на странице Запорожской областной военной администрации.



Фото Телеграм Запорожская ОВА

В регионе продолжаются локальные бои между ВСУ и российскими оккупантами по всей линии столкновения. Враг продолжает попытки продвинуться к востоку от Гуляйполя и захватить Великую Новоселку. Однако там получают отпор и отступают, получая потери. В районе Гуляйполя украинские военные полка "Азов" взяли в плен несколько мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса.

В временно находящейся под контролем оккупантов Васильевке 27 апреля были слышны артиллерийские обстрелы в районе железнодорожного вокзала и в одном из жилых кварталов города.

В Энергодаре коллаборант Андрей Шевчик объявил себя "городским головой". Прокуроры заочно объявили ему подозрение и открыли производство. В Мелитополе ранее "и.о. мэра" была назначена оккупантами депутат от фракции ОПЗЖ Галина Данильченко. Прокуроры объявили ей подозрение в коллаборационизме и госизмене.

Оккупанты обыскивают жилье украинцев и ввели запрет на передвижение в городах и селах без документов, таким образом фиксируя все персональные данные граждан во время проверок. Практически они начали перепись населения.

В Мелитополе россияне продолжают грабить и вывозить имущество с предприятий, а еще фурами вывозят в Крым сельхозтехнику и зерно из элеватора. По свидетельствам местных колонна из фур с награбленным двигалась с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения. В городе оккупанты даже захватили городской краеведческий музей, намерены ограбить его, вывозив оттуда скифское золото.

В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов, изымают у них технику, берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.

Как сообщал портал "Комментарии", для учителей из оккупированной части Запорожской области готовят лагеря в аннексированном Крыму.



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