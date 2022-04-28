Первая военная помощь от Молдовы: что государство предложило Украине

Молдова выдвинула предложение по отправке в Украину саперов, чтобы разминировать освобожденные населенные пункты. Такое заявление сделала президент Молдовы Мая Санду. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на JurnalTV.

Флаг Молдовы - фото из открытых источников

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии. Предложили помочь саперами, оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", – сообщила президент Молдовы.

Также Мая Санду отметила, что банковская система Молдовы присоединилась к пакету экономических санкций против России, которые ввели страны-члены ЕС.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, сколько еще в РФ кораблей, способных наносить удары по Украине. Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", однако он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям. В Великобритании отмечают, что Кремль сконцентрировал в Черноморской оперативной зоне до 20 кораблей, а также подлодки.

Также "Комментарии" писали, что генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне. Оперативные поставки современного вооружения, которые имеют передовые армии стран НАТО, могут стать переломным моментом в войне России против Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Херсоне прогремели взрывы – в городе перестало работать российское ТВ. Поздно вечером во временно оккупированном Херсоне были слышны взрывы, которые привели к вспыхнувшему пожару. При этом сами горожане отмечают, что была серия взрывов, которые трудно подсчитать.

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