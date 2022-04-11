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В ВР предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину

В случае невыполнения нормы о возвращении нарушитель наказывается лишением свободы на 5-10 лет

сегодня, 16:21
Автор:

Денис
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "О правовом режиме военного положения" по установлению ответственности за невыполнение требований закона о возвращении в Украину после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях. 

В ВР предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину

Верховная Рада, фото из открытых источников

В законопроекте под номером 7265 от 8 апреля парламенту предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы. Проектом предлагается дополнить закон о военном положении новой статьей об обеспечении функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Согласно новой статье, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение "TyHto" для мгновенной проверки личности. Приложение "ТyHto" для проверки граждан будет полезно для военных и правоохранителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39391
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