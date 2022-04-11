В ВР предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "О правовом режиме военного положения" по установлению ответственности за невыполнение требований закона о возвращении в Украину после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Верховная Рада, фото из открытых источников

В законопроекте под номером 7265 от 8 апреля парламенту предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы. Проектом предлагается дополнить закон о военном положении новой статьей об обеспечении функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Согласно новой статье, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение "TyHto" для мгновенной проверки личности. Приложение "ТyHto" для проверки граждан будет полезно для военных и правоохранителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что украинская разведка сообщает, что руководство РФ боится партизанских диверсий. Политическое руководство страны-агрессора ужесточает меры безопасности на железной дороге. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле в очередной раз сменили цель "спецоперации" в Украине. В войне против Украине Россия якобы борется с доминированием США. Подробнее об этим вы можете прочитать на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что защитники Мариуполя продолжают уничтожать оккупантов на улицах города (ВИДЕО). Читайте об этом подробно на нашем сайте.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!