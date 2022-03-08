В Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу"

13-й день Украина продолжает героически защищать свои земли от русских оккупантов. На днях небезразличные украинцы запустили новый проект под названием "Работа в тылу". Его создал украинец Артур Федоренко.



Люди протестуют против войны в Украине. Фото: Associated Press

На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста. Это биржа волонтерских работ как в режиме онлайн, так и офлайн.

На сайте "Работа в тылу" можно найти запросы на грузовые перевозки, разработчиков, а также узнать о борьбе с пропагандой страны-агрессора. Кроме того, на сайте можно найти специалистов по работе с международными блогерами, дизайнеров, иллюстраторов.

К сожалению, многие украинские города сейчас страдают от обстрелов и взрывов. Жителей просят обезопасить свои дома, в частности, заклеить окна, чтобы защитить себя от ударной волны и не получить серьезных травм. Как это правильно сделать, рассказывает интернет-портал "Комментарии".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы создали архив на Goggle Drive, в который собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных во время военного вторжения России на территорию Украины.

Также есть информация, что большинство российских пилотов отказывается совершать боевые полеты и бомбить украинские города. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По словам чиновника, среди личного состава воздушно-космических сил РФ распространяются "упадочные настроения".

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