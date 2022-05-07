В тылу врага: украинские воины-разведчики показали, как уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)

Защитники Украины дают достойный отпор российским оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице 81 отдельной аэромобильной бригады в социальной сети Facebook.

ВСУ

Украинские воины-разведчики показали, как после выполнения боевого задания в тылу противника сжигают танк оккупантов. Сообщается, что экипаж вражеской боевой машины "перед этим был "по-тихому" уничтожен".

"Оккупанты, Мы намного ближе, чем вы думаете! Всегда появляемся там, где нас не ждут. И Мы вас всех уничтожим! Слава ДШВ!”, – отмечают разведчики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что с "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Верещук сообщила о мариупольской гуманитарной операции.

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