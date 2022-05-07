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В тылу врага: украинские воины-разведчики показали, как уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)

Украинские разведчики уничтожают противника в его тылу

7 мая 2022, 23:05
Автор:

Денис
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Защитники Украины дают достойный отпор российским оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице 81 отдельной аэромобильной бригады в социальной сети Facebook.

В тылу врага: украинские воины-разведчики показали, как уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские воины-разведчики показали, как после выполнения боевого задания в тылу противника сжигают танк оккупантов. Сообщается, что экипаж вражеской боевой машины "перед этим был "по-тихому" уничтожен".

"Оккупанты, Мы намного ближе, чем вы думаете! Всегда появляемся там, где нас не ждут. И Мы вас всех уничтожим! Слава ДШВ!”, – отмечают разведчики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что с "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые людиВерещук сообщила о мариупольской гуманитарной операции. 

Читайте также о том, что США готовы обсудить списание внешнего долга Украины: что думают эксперты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что помощь Украине от США жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Зеленский назвал условие прекращения переговоров с РФ: стоит ли надеяться на дипломатическое урегулирование войны. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что первым шагом для того, чтобы разблокировать переговоры с РФ является отведение ее военных подразделений на позиции, которые были до 24 февраля. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Венгрия против запрета российской нефти: к чему приведет позиция Орбана и как должен реагировать ЕС. Виктор Орбан заявил, чтобы отучить Венгрию от российской нефти, понадобятся миллиарды долларов инвестиций и доступ к доле страны в фондах ЕС по борьбе с пандемией, чтобы заплатить за это. 


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Источник: https://www.facebook.com/81oaembr/
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