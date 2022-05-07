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С "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди

Верещук сообщила о мариупольской гуманитарной операции

сегодня, 19:40
Автор:

Денис
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С завода "Азовсталь", который находится в блокадном Мариуполе, была выполнена эвакуация женщин и детей. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

С "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди

Ирина Верещук, фото Офиса президента

Так, согласно сообщению Ирины Верещук, на заводе "Азовсталь" больше не находятся женщины, дети и пожилые люди. 

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", — рассказала Ирина Верещук. 

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Источник: https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine
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