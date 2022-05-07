С "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди

С завода "Азовсталь", который находится в блокадном Мариуполе, была выполнена эвакуация женщин и детей. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ирина Верещук, фото Офиса президента

Так, согласно сообщению Ирины Верещук, на заводе "Азовсталь" больше не находятся женщины, дети и пожилые люди.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", — рассказала Ирина Верещук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что оккупанты утратили контроль над еще одним населенным пунктом. Противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с рф. Владимир Зеленский заявил, что первым шагом является отведение российских войск в позиции по состоянию до 24 февраля. Читайте об этом в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, какими целебными свойствами обладает морковный сок. Эксперты рассказали, какими уникальными свойствами обладает морковный сок и почему его необходимо добавить в рацион.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ с помощью "Байрактара" в очередной раз уничтожили оккупантов и их технику на острове Змеиный (ВИДЕО). Результатом работы наших воинов стало уничтожение российского десантного катера и нескольких ЗРК.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!