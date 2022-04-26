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В СНБО назвали основные причины российских провокаций в Приднестровье

СНБО сообщил причины провокаций фсб рф

сегодня, 20:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил три основных причины, почему россия усилила провокации на территории непризнанного Приднестровья. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Центр противодействия дезинформации при СНБО на своей странице в Facebook.

В СНБО назвали основные причины российских провокаций в Приднестровье

Приднестровье - фото из открытых источников

Россия осуществляет провокации в Приднестровье, чтобы открыть в Одесской области дополнительный фронт. Такая ситуация может вынудить вооруженные силы Украины сместиться на это направление, ослабив позиции в Николаевской области.

Второй причиной провокаций является оправдание действий России в Украине. Россия, обвинив Украину в обстрелах в Тирасполе, оправдывает вторжение в Украину как спасение своих солдат.

Еще одна причина провокаций – отвести внимание от Мариуполя, где появились новые братские могилы. То есть Россия "заметает следы" своих военных преступников и пытается отвлечь внимание от геноцида народа Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в оккупированном Херсоне оккупанты представили "нового главу Херсонской ОГА": подробности. По информации народного депутата Украины, новым "председателем" оккупированного региона стал Владимир Сальдо. Он был украинским политиком.

Также "Комментарии" писали, что Россия ответила на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе. Министерство иностранных дел России отреагировало на предложение Украины о проведении переговоров в Мариуполе. Россия отклонила предложение, назвав его "театральным жестом".

Читайте на портале "Комментарии": самая большая в истории Украины взятка пошла на нужды украинской армии. Самая большая за время существования нашей страны взятка, с помощью которой пытались купить руководителей НАБУ и САП, уже перечислена для нужд обороноспособности Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd
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