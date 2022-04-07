Оккупанты попытались окружить зону ООС - "дело нелегкое, силы 1 к 8"

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Карина Ожерельева
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что оккупанты начали давить сильно зону ООС с юга и с севера. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал во время разговора с российским адвокатом и правозащитником Марком Фейгиным.
Арестович - фото из открытых источников
По словам советника главы ОП, на севере оккупанты продвинулись в сторону Славянска и Краматорска.
Арестович также подчеркнул, что людей предупреждали о двух неделях тяжелых боев и о ситуации в Мариуполе.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины. В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, свидетельствующий о том, что планы Кремля изменились.
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