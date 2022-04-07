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Оккупанты попытались окружить зону ООС - "дело нелегкое, силы 1 к 8"

Арестович рассказал о попытке оккупантов оцепить зону ООС

7 апреля 2022, 11:54
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что оккупанты начали давить сильно зону ООС с юга и с севера. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал во время разговора с российским адвокатом и правозащитником Марком Фейгиным.

Оккупанты попытались окружить зону ООС - "дело нелегкое, силы 1 к 8"

Арестович - фото из открытых источников

"Из существенных изменений — начали поджимать с юга зону ООС довольно сильно к северу тоже. План по окружению наших войск там пытаются реализовать на полную. Работают там от души, работает авиация, работает артиллерия, работают ракетные войска, наземная часть. Все гремит, все наступает", — сообщил Арестович.

По словам советника главы ОП, на севере оккупанты продвинулись в сторону Славянска и Краматорска.

"Там объявили эвакуацию. Это не секрет, это официальные данные. На юге тоже очень сильно поджимают. Посмотрим, что будет. Никто не ожидал, что будет легко, учитывая концентрированное преимущество на этих двух участках. Силы 1 к 8, где-то так похоже. Дело нелегкое", — заявил Арестович.

Арестович также подчеркнул, что людей предупреждали о двух неделях тяжелых боев и о ситуации в Мариуполе.

"Дело непростое. Это война. Наша авиация работает, а то сейчас подумают, что мы там бросили и бригады сами отдуваются. Это не так. Война — они работают по нам, мы работаем, соответственно. Посмотрим, чем закончится", — добавил Арестович. 

Как сообщали ранее "Комментарии", в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины. В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, свидетельствующий о том, что планы Кремля изменились.


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