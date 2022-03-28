В России существенно уменьшается арсенал ракетного вооружения – Генштаб ВСУ

Предприятия России в оборонно-промышленном комплексе, занимающиеся производством ракет, теперь будут работать круглосуточно. Это свидетельствует о том, что у оккупантов существенно уменьшилось количество ракетного вооружения. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Генштаб ВСУ на странице в Фейсбуке.

Ракетное вооружение - фото из открытых источников

"В условиях действий международных санкций на запрет поставки высокотехнологичной продукции для российской федерации, процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, учитывая отсутствие близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, являющегося важным компонентом технологического процесса изготовления ракет", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что военное руководство России возобновляет попытки накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны.

Как сообщали ранее "Комментарии", враг взимает силы для возобновления наступления на Украину – Генштаб. Российские оккупанты сосредоточивают главные усилия на содержании уже занятых рубежей и на подготовке к новым наступательным действиям.

Также "Комментарии" писали, что в РФ запретили выход интервью Зеленского. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, принявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России. В Роскомнадзоре назвали ряд СМИ, принимавших интервью у президента Украины, иноагентами, не имеющими права публиковать свои материалы на территории России.

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