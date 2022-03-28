В России существенно уменьшается арсенал ракетного вооружения – Генштаб ВСУ

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Карина Ожерельева
Предприятия России в оборонно-промышленном комплексе, занимающиеся производством ракет, теперь будут работать круглосуточно. Это свидетельствует о том, что у оккупантов существенно уменьшилось количество ракетного вооружения. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Генштаб ВСУ на странице в Фейсбуке.
Ракетное вооружение - фото из открытых источников
Также Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что военное руководство России возобновляет попытки накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны.
Как сообщали ранее "Комментарии", враг взимает силы для возобновления наступления на Украину – Генштаб. Российские оккупанты сосредоточивают главные усилия на содержании уже занятых рубежей и на подготовке к новым наступательным действиям.
Также "Комментарии" писали, что в РФ запретили выход интервью Зеленского. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, принявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России. В Роскомнадзоре назвали ряд СМИ, принимавших интервью у президента Украины, иноагентами, не имеющими права публиковать свои материалы на территории России.
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