В ОП указали на важный симптом тяжелой болезни россии – "абсолютный абсурд"

У России есть еще один важный симптом тяжелой болезни: во время трансляции российских постановок "героям" войны против Украины закрывают лицо, и их фамилии вообще не указываются. Это абсолютный абсурд — "герои", охватываемые стыдом и страхом и скрывающимися. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеграмме.

Подоляк - фото из открытых источников

Подоляк сообщил, что такая ситуация в России сложилась из-за того, что каждый из наградивших российских военных уже является военным преступником.

"...награда — это доказательное юридическое свидетельство, что этот человек намеренно насиловал, убивал, взрывал", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. В случае неудачи агрессор может прибегнуть к террористическим мерам, прогнозирует эксперт. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая. По словам журналиста-расследователя, каждый день без побед вызывает у россиян все больше вопросов.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях. За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железным дорогам и другой инфраструктуре. В ночь на 25 апреля были ракетные удары в Винницкой, Полтавской, Львовской и Ровенской областях.

Читайте также на портале "Комментарии": враг несет потери на южном фронте. В южных областях ВСУ освободили от оккупантов еще пять населенных пунктов и отразили атаки.

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