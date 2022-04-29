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В ОП объяснили, будет ли Украина заключать с Россией соглашение "о дружбе и мире"

Подоляк отметил, что никто не будет заключать "договор о мире и дружбе"

сегодня, 16:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о необходимости двухстороннего соглашения между Украиной и Россией, которое пропишет процесс выхода из войны. Как сообщают "Комментарии", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью "Радио Свободе" модель договора.

В ОП объяснили, будет ли Украина заключать с Россией соглашение "о дружбе и мире"

Подоляк - фото из открытых источников

"Модели наработки разных договоров, безусловно, есть. Президент считает, что да: это может быть два документа. Второй документ будет прописывать логику выхода из войны: прекращение огня на всей территории Украины, отвод войск российских с территории Украины, обмен пленными… То есть там имеются быть все пункты, как страны выходят из войны", — заявил советник главы ОП.

В то же время, Подоляк отметил, что "договор о мире и дружбе" с Россией никто не будет подписывать.

"Нам нужно зафиксировать позиции, которые будут для России красными линиями, что на территорию Украины ни разу эта страна больше зайти не сможет", — заявил Подоляк во время интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PTXo_XA7Rso
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