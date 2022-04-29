В ОП объяснили, будет ли Украина заключать с Россией соглашение "о дружбе и мире"

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Карина Ожерельева
Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о необходимости двухстороннего соглашения между Украиной и Россией, которое пропишет процесс выхода из войны. Как сообщают "Комментарии", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью "Радио Свободе" модель договора.
Подоляк - фото из открытых источников
В то же время, Подоляк отметил, что "договор о мире и дружбе" с Россией никто не будет подписывать.
Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.
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