В Офисе президента сообщили, насколько опасна ситуация на Чернобыльской АЭС

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Карина Ожерельева
Действия российских кафиров на ЧАЭС представляют угрозу как для Европы, так и для самой России. Мир должен более сильно давить на РФ. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Михаил Подоляк - фото из открытых источников
По словам Подоляка, совсем не удивительно, что Россия стреляет в атомные блоки и ведет бой у ядерных объектов, ведь оккупанты ведут войну в духе средневековья.
Также советник главы ОП напомнил, что сейчас никто не понимает реальную ситуацию на ЧАЭС, ведь МАГАТЭ пока не получает необходимых данных по мониторинговой системе безопасности.
Как сообщали ранее "Комментарии", Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер. В списке оказались 7 российских олигархов и политиков.
Также "Комментарии" писали, что Арестович сообщил, почему окружить и взять Киев невозможно. По словам Арестовича, у УСУ сейчас преимущества на поле боя.
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