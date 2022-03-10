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В Офисе президента сообщили, насколько опасна ситуация на Чернобыльской АЭС

Ситуация в Чернобыле очень опасна как для Европы, так и для России – Подоляк

сегодня, 15:01
Автор:

Карина Ожерельева
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Действия российских кафиров на ЧАЭС представляют угрозу как для Европы, так и для самой России. Мир должен более сильно давить на РФ. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В Офисе президента сообщили, насколько опасна ситуация на Чернобыльской АЭС

Михаил Подоляк - фото из открытых источников

"Ситуация в Чернобыле очень опасна. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не должны оставаться без энергоснабжения. Это опасность для всей Европы. И, конечно, для самой России”, — отметил Подоляк.

По словам Подоляка, совсем не удивительно, что Россия стреляет в атомные блоки и ведет бой у ядерных объектов, ведь оккупанты ведут войну в духе средневековья.

"Все эти объекты им непонятны и могут быть использованы в качестве объектов шантажа", — отметил Подоляк.

Также советник главы ОП напомнил, что сейчас никто не понимает реальную ситуацию на ЧАЭС, ведь МАГАТЭ пока не получает необходимых данных по мониторинговой системе безопасности.

"И если это так, потому мир должен гораздо сильнее давить на россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины. Чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти люди со средневековья создадут проблем для всех в Европе и для себя”, — добавил Подоляк.

Как сообщали ранее "Комментарии", Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер. В списке оказались 7 российских олигархов и политиков.

Также "Комментарии" писали, что Арестович сообщил, почему окружить и взять Киев невозможно. По словам Арестовича, у УСУ сейчас преимущества на поле боя.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3425367-situacia-u-cornobili-duze-nebezpecna-ak-dla-evropi-tak-i-dla-rosii-podolak.html
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