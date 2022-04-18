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В небе над Одесской областью ВСУ уничтожили еще один летательный аппарат оккупантов

Наши воины сбили уже более 150 БПЛА армии РФ

сегодня, 18:38
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины уничтожили очередной летательный аппарат противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

В небе над Одесской областью ВСУ уничтожили еще один летательный аппарат оккупантов

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 18 апреля в небе над Одесской областью военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня армии оккупантов, который осуществлял воздушную разведку. 

Для справки: по состоянию на утро 18 апреля наши воины сбили уже более 150 БПЛА армии РФ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что принудительная депортация украинцев в РФ и розыск пропавших без вести: комментирует адвокат. Какие юридические механизмы возвращения депортированных/похищенных/пленных украинцев и какими правами они пользуются.  Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что известно, сколько объектов культурного наследия уничтожили российские оккупанты в Украине. Российские оккупанты уничтожили много исторических памятников на территории Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что глава Луганской ОВА объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной — "не надо искать измену". Гайдай объяснил, почему не нужно искать предательство в действиях ВСУ. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что розыск пропавших граждан в период войны: в Украине создают новое ведомство. В Украине назначат Уполномоченного по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/PvKPivden/
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