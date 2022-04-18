В небе над Одесской областью ВСУ уничтожили еще один летательный аппарат оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной летательный аппарат противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 18 апреля в небе над Одесской областью военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня армии оккупантов, который осуществлял воздушную разведку.

Для справки: по состоянию на утро 18 апреля наши воины сбили уже более 150 БПЛА армии РФ.

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