Глава Луганской ОВА объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной - "не надо искать измену"

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Карина Ожерельева
Глава Луганской областной военной администрации объяснил, почему украинские военные вышли из Кременной. Вооруженные силы Украины должны перегруппироваться, чтобы повторно идти в бой, потому что российские военные начали равнять город с землей вместо атаки. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Гайдай опубликовал на своей странице в Facebook.
Обстрелянный город Кременная - Телеграмм Сергея Гайдая
Также глава Луганской ОВ сообщил, что в районах Рубежного и Попасной продолжаются позиционные бои.
В Рубежном, Попасной, Горной общине наблюдается "мариупольская ситуация" — более 70% разрушено. По словам главы Луганской ОВА, это "населенные пункты-призраки".Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты зашли в Кременную в Луганской области — уже известно о первом расстреле гражданских. В Кременной Луганской области российские кафиры расстреляли гражданский автомобиль. Известно, что на месте погибли четыре человека. Еще одна получила ранения. Сергей Гайдай обратился к жителям Кременной не подвергать риску свою жизнь, как и жизнь своих близких.
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