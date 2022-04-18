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Глава Луганской ОВА объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной - "не надо искать измену"

Гайдай объяснил, почему не нужно искать предательство в действиях ВСУ

сегодня, 17:57
Автор:

Карина Ожерельева
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Глава Луганской областной военной администрации объяснил, почему украинские военные вышли из Кременной. Вооруженные силы Украины должны перегруппироваться, чтобы повторно идти в бой, потому что российские военные начали равнять город с землей вместо атаки. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Гайдай опубликовал на своей странице в Facebook.

Глава Луганской ОВА объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной - "не надо искать измену"

Обстрелянный город Кременная - Телеграмм Сергея Гайдая

"Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти через два месяца обороны уже очень все разбито, сильно пристрелялись орки и они уже решили не идти в атаку, прорыв, а решили все ровнять с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перегруппироваться. Ничего такого критического и сверхъестественного в этом нет. "Предательство" не нужно искать, просто нет смысла стоять на одном месте и всем погибнуть, не нанести существенный вред врагу. Поэтому и было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать", – отметил Гайдай.

Также глава Луганской ОВ сообщил, что в районах Рубежного и Попасной продолжаются позиционные бои.

В Рубежном, Попасной, Горной общине наблюдается "мариупольская ситуация" — более 70% разрушено. По словам главы Луганской ОВА, это "населенные пункты-призраки".

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты зашли в Кременную в Луганской области — уже известно о первом расстреле гражданских. В Кременной Луганской области российские кафиры расстреляли гражданский автомобиль. Известно, что на месте погибли четыре человека. Еще одна получила ранения. Сергей Гайдай обратился к жителям Кременной не подвергать риску свою жизнь, как и жизнь своих близких.


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Источник: https://www.facebook.com/watch?v=518836043109127
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