В небе над Днепром уничтожена крылатая ракета оккупантов

Украинские силы ПВО уничтожили вражескую крылатую ракету в небе над Днепропетровщиной. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" на своей странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Cегодня утром, 12 марта, в Днепре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Как стало известно, системы ПВО Украины перехватили вражескую крылатую ракету.

"Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром", — Отметили в ВК "Восток".

Также наши защитники подчеркивают, что враг, получая значительные потери в наземных операциях, коварно наносит воздушные удары. Однако, наши воины ПВО 24/7 следят за небом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский и Байден провели самый длинный разговор: о чем говорили. Телефонный разговор президентов Украины и США длился около 50 минут.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Вооруженные силы Украины поразили четыре вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов. Также наши асы провели воздушные бои с противником, который имел численное превосходство. Все наши пилоты вернулись без потерь.

Читайте также о том, что с начала войны россияне убили больше мирных украинцев, чем военных – Резников. Украина отомстит за каждого украинца, каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления.

Также "Комментарии" сообщали о том, что система коллективной безопасности умерла: как изменится мир после российско-украинской войны. Поражение РФ в войне против Украины автоматически приведет к распаду недоимперии Путина.

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