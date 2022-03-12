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В небе над Днепром уничтожена крылатая ракета оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 10:00
Автор:

Денис
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Украинские силы ПВО уничтожили вражескую крылатую ракету в небе над Днепропетровщиной. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" на своей странице в социальной сети Facebook. 

В небе над Днепром уничтожена крылатая ракета оккупантов

ВСУ

Cегодня утром, 12 марта, в Днепре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Как стало известно, системы ПВО Украины перехватили вражескую крылатую ракету. 

"Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром", — Отметили в ВК "Восток". 

Также наши защитники подчеркивают, что враг, получая значительные потери в наземных операциях, коварно наносит воздушные удары. Однако, наши воины ПВО 24/7 следят за небом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский и Байден провели самый длинный разговор: о чем говорили. Телефонный разговор президентов Украины и США длился около 50 минут. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Вооруженные силы Украины поразили четыре вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов. Также наши асы провели воздушные бои с противником, который имел численное превосходство. Все наши пилоты вернулись без потерь. 

Читайте также о том, что с начала войны россияне убили больше мирных украинцев, чем военных – Резников. Украина отомстит за каждого украинца, каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что система коллективной безопасности умерла: как изменится мир после российско-украинской войны. Поражение РФ в войне против Украины автоматически приведет к распаду недоимперии Путина. 


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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid/
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