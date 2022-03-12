ВСУ поразили четыре вертолета оккупантов

Силы ПВО и авиация Украины продолжают защищать наше небо от летательных аппаратов оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

ВСУ

Согласно предварительным данным, системы ПВО сбили в небе над Украиной пять воздушных целей.

"Бук-М1 и С-300, поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Впрочем, информация еще уточняется", — пишут Командование Воздушных Сил ВСУ.

Также отмечается, что наша военная авиация при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев в нескольких направлениях и вернулась без потерь.

"По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности. Ожидаем хорошие новости!", — подчеркивается в посте.

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