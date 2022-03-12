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ВСУ поразили четыре вертолета оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 08:20
Автор:

Денис
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Силы ПВО и авиация Украины продолжают защищать наше небо от летательных аппаратов оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил ВСУ. 

ВСУ поразили четыре вертолета оккупантов

ВСУ

Согласно предварительным данным, системы ПВО сбили в небе над Украиной пять воздушных целей. 

"Бук-М1 и С-300, поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Впрочем, информация еще уточняется", — пишут Командование Воздушных Сил ВСУ. 

Также отмечается, что наша военная авиация при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев в нескольких направлениях и вернулась без потерь.

"По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности. Ожидаем хорошие новости!", — подчеркивается в посте. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о пяти важных уроков жизни, которые мы понимаем слишком поздно. Нейросоциопсихолог Конор Хоган назвал пять жизненных уроков, которые большинство людей усваивает слишком поздно.

Сайт "Комментарии" писал о том, что астролог Максим Гордеев рассказал, когда закончится война в Украине и что ждет президента РФ Владимира Путина.Астролог рассказал, как умрет Путин.

Читайте о том, что оккупанты заявляют, что захваченная Запорожская АЭС теперь собственность РФ. Российский холдинг "Росатом" принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Эрдоган рассказал, в каком случае удалось бы избежать войны в Украине. Президент Турции считает, что, если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, войны бы не было. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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