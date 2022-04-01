В Мариуполе враги ежедневно теряют танки и роту солдат -"Азов"

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Карина Ожерельева
Вблизи Мариуполя русские оккупанты ежедневно теряют до четырех танков и взвод или роту солдат. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич в эфире Belsat TV.
Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников
Кротевич отметил, что украинские военные уже месяц защищают город, а боевых дух защитников держится на высоте.
Начальник штаба "Азов" отметил, что многое видел на войне, однако те преступления, которые совершают российские оккупанты, совершенно ужасны.
Как сообщали ранее "Комментарии", неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине. Верховная Рада сделала важный шаг, чтобы на официальном уровне запретить эти обозначения в Украине, а также признать Россию государством-террористом.
Также "Комментарии" писали, что Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ. Власти Британии озабочены тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" вопроса и могут пойти на значительные уступки в мирных договорах с Кремлем.
Читайте на портале "Комментарии": в МИДе рассказали, в каком случае на украинской территории появятся миротворцы.
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Обсуждения
Новости
SB
сегодня, 07:13
Тобто, це ваші фашистокацяпські сини, які не отримавши, як слід, військової підготовки, не маючи, як слід, озброєння, прийдуть на поживу нашим 35-45-річним мужикам, які є цвітом української піхоти, неймовірно злі, котрі щойно спалили елітні дивізії, з контрактників, з бойовим досвідом тощо, буде свіжий кацяпський фарш і кроваві пельмені, Смерть паРаші, смерть кацяпомоскалям. Батько наш Бандера, Україна Мати будемо кацяпів день і ніч вбивати. Слава Україні, Слава Українцям. Слава Українській Армії.