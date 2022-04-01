В Мариуполе враги ежедневно теряют танки и роту солдат -"Азов"

Вблизи Мариуполя русские оккупанты ежедневно теряют до четырех танков и взвод или роту солдат. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич в эфире Belsat TV.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"С 1 марта Мариуполь находится в осаде, а на данный момент наши войска еще держат город, однако частично. Частично противник закрепился в городе. Когда мы подсчитывали его силы где-то неделю назад, это было около 14 тысяч военнослужащих сил России так называемых л/днр и наемников типа чеченцев, которые в инстаграмме сражаются, и батальонов ПИК. На данный момент наши силы продолжают уничтожать врага. Каждый день противник теряет где-то до четырех танков, а то и больше иногда, и взвод или роту солдат", — сообщил Кротевич.

Кротевич отметил, что украинские военные уже месяц защищают город, а боевых дух защитников держится на высоте.

Начальник штаба "Азов" отметил, что многое видел на войне, однако те преступления, которые совершают российские оккупанты, совершенно ужасны.

Как сообщали ранее "Комментарии", неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине. Верховная Рада сделала важный шаг, чтобы на официальном уровне запретить эти обозначения в Украине, а также признать Россию государством-террористом.

Также "Комментарии" писали, что Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ. Власти Британии озабочены тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" вопроса и могут пойти на значительные уступки в мирных договорах с Кремлем.

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