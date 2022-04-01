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В Мариуполе враги ежедневно теряют танки и роту солдат -"Азов"

Украинские войска наносят значительные потери оккупантам в Мариуполе

1 апреля 2022, 21:35 comments3196
Автор:

Карина Ожерельева
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Вблизи Мариуполя русские оккупанты ежедневно теряют до четырех танков и взвод или роту солдат. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич в эфире Belsat TV.

В Мариуполе враги ежедневно теряют танки и роту солдат -"Азов"

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"С 1 марта Мариуполь находится в осаде, а на данный момент наши войска еще держат город, однако частично. Частично противник закрепился в городе. Когда мы подсчитывали его силы где-то неделю назад, это было около 14 тысяч военнослужащих сил России так называемых л/днр и наемников типа чеченцев, которые в инстаграмме сражаются, и батальонов ПИК. На данный момент наши силы продолжают уничтожать врага. Каждый день противник теряет где-то до четырех танков, а то и больше иногда, и взвод или роту солдат", — сообщил Кротевич.

Кротевич отметил, что украинские военные уже месяц защищают город, а боевых дух защитников держится на высоте.

Начальник штаба "Азов" отметил, что многое видел на войне, однако те преступления, которые совершают российские оккупанты, совершенно ужасны.

Как сообщали ранее "Комментарии", неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине. Верховная Рада сделала важный шаг, чтобы на официальном уровне запретить эти обозначения в Украине, а также признать Россию государством-террористом.

Также "Комментарии" писали, что Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ. Власти Британии озабочены тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" вопроса и могут пойти на значительные уступки в мирных договорах с Кремлем.

Читайте на портале "Комментарии": в МИДе рассказали, в каком случае на украинской территории появятся миротворцы.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jaaSlV9uD0c
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Обсуждения

SB

сегодня, 07:13

Тобто, це ваші фашистокацяпські сини, які не отримавши, як слід, військової підготовки, не маючи, як слід, озброєння, прийдуть на поживу нашим 35-45-річним мужикам, які є цвітом української піхоти, неймовірно злі, котрі щойно спалили елітні дивізії, з контрактників, з бойовим досвідом тощо, буде свіжий кацяпський фарш і кроваві пельмені, Смерть паРаші, смерть кацяпомоскалям. Батько наш Бандера, Україна Мати будемо кацяпів день і ніч вбивати. Слава Україні, Слава Українцям. Слава Українській Армії.

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