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В Мариуполе окупанты могут применить химоружие, – разведка

Путин взял в заложники Мариуполь и планирует применение химоружия

сегодня, 12:58
Автор:

Козлова Альбіна
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В Главном управлении разведки Минобороны считают, что риск применения против гражданских и защитников Мариуполя химического оружия массового поражения очень высок. По последним данным разведки, российское командование может применить в осажденном городе химическое оружие во избежание потерь среди российских военнослужащих.

В Мариуполе окупанты могут применить химоружие, – разведка

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

В планах врага осуществление бомбово-ракетных ударов артиллерийскими и авиационными боеприпасами с боевыми ядовитыми веществами и аэрозоли с химическим оружием, которые применят подразделения "войск радиационной, химической и биологической защиты".

Разведчики говорят, что слова Путина об "осаде периметра предприятия так, чтобы и муха не пролетела" вырваны из контекста и вероятно означают не выпустить оттуда никого живым, применив химоружие. Дополнительными подтверждениями планов кремля по применению химического оружия считается распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия, а также подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

Как сообщал портал "Комментарии", по официальным данным оперативного командования "Юг", пытались продвигаться две ДРГ, понесшие потери на 50% от предыдущего количества. Общие потери окккпантов на южном фронте составляют 73 человека живой силы и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях, есть жертвы.


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Источник: https://t.me/DIUkraine
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