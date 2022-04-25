Враг несет потери на южном фронте: что известно

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, украинские воины отбили атаки врага и повредили 13 единиц танков и бронетранспортеров. Тактические группы неприятеля отступили. Военные получили перехват разговоров россиян, по предварительной информации, российский "загрядотряд" на днях расстрелял 30 отступивших своих военных, а их тела сожгли в крематориях. Глава администрации подчеркнул, что призывает врагов сдаваться в плен вместе с техникой.

Фото Генеральный штаб ВСУ

По официальным данным Южного командования, пытались продвигаться две ДРГ, понесшие потери на 50% от предыдущего количества. Общие потери оккупантов на южном фронте составляют 73 человека живой силы и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

В течение 24 апреля обстрелы населенных пунктов со стороны русской армии из артиллерии продолжались. ВСУ взяли под контроль еще пять населенных пунктов Николаевской области возле административной границы с Херсонской областью.

По информации Максима Марченко, главы Одесской ОВА, вечером 23 апреля над областью сбили еще две ракеты, которыми враг пытался снова атаковать жилые кварталы и инфраструктуру. После обстрела в субботу погибли семь человек, 10 получили ранения. Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ракетных ударов в Одессе завершились.

В Херсонской области оккупанты заблокировали въезд и выезд в населенных пунктах, ведут оборонительные действия на занятом рубеже.

Как сообщал портал "Комментарии", за сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железной дороге и другой инфраструктуре. В ночь на 25 апреля были ракетные удары в Винницкой, Полтавской, Львовской и Ровенской областях.









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