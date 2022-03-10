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В Мариуполе оккупанты нанесли удар по зданию ГСЧС (ВИДЕО)

Оккупанты обстреляли спасателей

сегодня, 17:43
Автор:

Денис
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Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

В Мариуполе оккупанты нанесли удар по зданию ГСЧС (ВИДЕО)

Войска РФ

Как стало известно, сегодня, 10 марта, оккупанты нанесли удар по зданию Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"Целятся по спасателям, которые рискуют своей жизнью разбирая завалы, после взрывов от 500-тонных неуправляемых бомб. Дети, беременные женщины, врачи, спасатели… когда у них будет дно ?", — отмечает Геращенко. 

Также к посту было прикреплено видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о войне в Украине: Байдена и его команду ждет трудный этап – нужно принимать решение. В США нет четкого видения, как долго может длиться война в Украине. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также на сайт "Комментарии" о том, что на Днепропетровщине враги нанесли два ракетных удара по аэропорту. Удар произошел в Лозоватке. Отмечается, что в результате обстрелов никто не пострадал. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

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"Комментарии" писали о том, что правительство будет разрабатывать государственную программу для восстановления населенных пунктов. В Украине создают программу развития и восстановления городов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3250
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