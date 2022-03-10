В Мариуполе оккупанты нанесли удар по зданию ГСЧС (ВИДЕО)

Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

Войска РФ

Как стало известно, сегодня, 10 марта, оккупанты нанесли удар по зданию Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Целятся по спасателям, которые рискуют своей жизнью разбирая завалы, после взрывов от 500-тонных неуправляемых бомб. Дети, беременные женщины, врачи, спасатели… когда у них будет дно ?", — отмечает Геращенко.

Также к посту было прикреплено видео с места событий.

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