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На Днепропетровщине враги нанесли два ракетных удара по аэропорту

Удар произошел в Лозоватке

10 марта 2022, 16:57
Автор:

Карина Ожерельева
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В Лозоватке на Днепропетровщине российские оккупанты нанесли ракетные удары по аэропорту. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Фейсбуке.

На Днепропетровщине враги нанесли два ракетных удара по аэропорту

Александр Вилкул - фото из открытых источников

"Только два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Вырви до пяти метров. Люди не пострадали", — написал Вилкул на своей странице в Facebook.

Также Вилкул подчеркнул, что сигнал "Воздушная тревога" всегда подают заранее, поэтому у людей есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы скрыться в укрытии.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава Николаевской ОГА Виталий Ким планирует создание "зеленого коридора" для российских оккупантов, не стрелявших в мирное население и готовых сдаться в плен. По словам Кима, этот шаг — шанс для российских кафиров, которые хотят остаться в живых и не хотят по возвращении в Россию оказаться в тюрьме. Также глава Николаевской ОГА отметил, что сообщит завтра номер горячей линии для тех оккупантов, которые не обстреливали мирное население, а также координаты и "инструкцию, что делать, если хотите жить".

Также "Комментарии" писали, что Кабинет министров получил задачу разработать план восстановления украинских городов и сел после завершения войны. 10 марта Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу перед Кабинетом Министров по разработке специальной государственной программы восстановления Украины. Все украинские населенные пункты, поврежденные в результате обстрелов российских оккупантов. Все будет восстановлено после войны. Для каждого города, обстрелянного, правительство разработает специальную государственную программу его восстановления.


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Источник: https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/546162396877963
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