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В Херсонской области сбили самолет оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

8 марта 2022, 14:39 comments1132
Автор:

Денис
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В Херсонской области был сбит военный летательный аппарат РФ. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале, сегодня, 8 марта. 

В Херсонской области сбили самолет оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

По информации Геращенко, в небе над Херсонской областью был сбит самолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger. 

"Один пилот точно жив остался — катапультировался. Обломки попадали на Кизомыс", — пишет Геращенко. 

Также было опубликовано соответствующее видео. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что правительство издало постановление о заключении браков в период военного положения. Кабмин принял порядок регистрации брака в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, как заклеить окна в доме, чтобы защититься от осколков при обстрелах или ударной волны: несколько способов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Россия приказала курсантам-летчикам бомбить украинские города. Российские пилоты отказываются бомбить украинские города: в чем причина. Читайте об этом в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что в Черниговской области для оккупантов установили новые дорожные знаки: какие направления они показывают.  Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2625
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Обсуждения

Андрей

8 марта 2022, 15:55

сказки

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