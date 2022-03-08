В Херсонской области сбили самолет оккупантов (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Денис
В Херсонской области был сбит военный летательный аппарат РФ. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале, сегодня, 8 марта.
ВСУ
По информации Геращенко, в небе над Херсонской областью был сбит самолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger.
"Один пилот точно жив остался — катапультировался. Обломки попадали на Кизомыс", — пишет Геращенко.
Также было опубликовано соответствующее видео.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что правительство издало постановление о заключении браков в период военного положения. Кабмин принял порядок регистрации брака в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Читайте также о том, как заклеить окна в доме, чтобы защититься от осколков при обстрелах или ударной волны: несколько способов. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Сайт "Комментарии" писал о том, что Россия приказала курсантам-летчикам бомбить украинские города. Российские пилоты отказываются бомбить украинские города: в чем причина. Читайте об этом в нашей статье.
Также "Комментарии" сообщал о том, что в Черниговской области для оккупантов установили новые дорожные знаки: какие направления они показывают. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Андрей
8 марта 2022, 15:55
сказки