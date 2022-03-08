В Херсонской области сбили самолет оккупантов (ВИДЕО)

В Херсонской области был сбит военный летательный аппарат РФ. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале, сегодня, 8 марта.

ВСУ

По информации Геращенко, в небе над Херсонской областью был сбит самолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger.

"Один пилот точно жив остался — катапультировался. Обломки попадали на Кизомыс", — пишет Геращенко.

Также было опубликовано соответствующее видео.

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