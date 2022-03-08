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Главная Новости Оборона 2022 В Черниговской области для оккупантов установили новые дорожные знаки: какие направления они показывают
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В Черниговской области для оккупантов установили новые дорожные знаки: какие направления они показывают

В Черниговской области оккупант может пойти в направлении "Сожгут"

8 марта 2022, 13:28
Автор:

Алла Малиновская
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Уже 13-й день оккупанты продолжают вторгаться на территорию Украины, уничтожать объекты критической инфраструктуры, обстреливать мирных жителей. Российская армия по количеству превосходит украинскую. Однако враг ворвался на нашу территорию, и люди всячески показывают, что здесь ему не рады и "с цветами" в руках врагов никто не будет встречать.

В Черниговской области для оккупантов установили новые дорожные знаки: какие направления они показывают

Разбитый русский танк. Фото: штаб ООС

Вернуться россиянам домой помогают всеми силами. Так, на дорогах Черниговской области начали появляться новые знаки. Об этом интернет-портал "Комментарии" сообщает, ссылаясь на информацию от "Общественное Чернигов".

Агрессору предлагают несколько путей на выбор. Например, в Черниговской области оккупант может пойти в следующих направлениях: "Сожгут", "Рашистам п*из*ц", "Разь*бут", "Беги", "Утопят".

В Черниговской области для оккупантов установили новые дорожные знаки: какие направления они показывают - фото 2

Чтобы оккупантам стало сложнее ориентироваться на местности, с украинских дорог снимают указатели, а возле населенных пунктов – таблички с их названиями. Поэтому российские войска все чаще блуждают по Украине, попадая в руки наших защитников.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российским войскам не удалось продвинуться ни на одном участке фронта.

Читайте также, что в Генштабе обновили данные о вражеских потерях с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Известно, сколько военных РФ уже погибло на войне с Украиной.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал, что российские военные приказали расстреливать украинское мирное население. Такое же указание по расстрелу дано в отношении российских военных, отказавшихся убивать женщин и детей. Об этом сообщил один из военнопленных РФ. Он также отметил, что его колонне поступил приказ оцепить Харьков, а всех гражданских, которые будут пытаться уехать, — расстрелять.


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Источник: «Суспільне Чернігів»
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Обсуждения

Зеленский

8 марта 2022, 13:33

А попрошайки беженцы из укропии идут на XYЙ и на тот свет.

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