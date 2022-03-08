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Российские пилоты отказываются бомбить украинские города: в чем причина

Россия приказала курсантам-летчикам бомбить украинские города

8 марта 2022, 13:35 comments9568
Автор:

Карина Ожерельева
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Большинство российских пилотов отказываются совершать боевые полеты и бомбить украинские города. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Об этом сообщают "Комментарии".

Российские пилоты отказываются бомбить украинские города: в чем причина

Уничтоженная военная техника - фото из открытых источников

"Также это связано с большим количеством потерь: самолетов и вертолетов", — сообщил Геращенко.

По информации, предоставленной Геращенко, среди личного состава воздушно-космических сил РФ распространяются "упадочные настроения".

Геращенко сообщает, что курсантов летных военных заведений РФ обязывают бомбить инфраструктуру Украины. Такое решение, по словам Геращенко, приняла армия России.

"Судя по радиоперехватам у курсантов отмечается слабая возможность управления летательными аппаратами, сложности с ориентацией и ошибки эксплуатации авиационного оборудования", — отметил Геращенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.

Также "Комментарии" писали, что оккупант опрокидывает авиацию в Беларусь. РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь.


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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Обсуждения

Влад

8 марта 2022, 16:33

Сегодня написали, что дЗе готов обговорить вопрос о "гарантиях" для рашки и вопрос будущего Крыма и Донбасса! Как это понимать, пан Арестович? Если вы готовите сепаратные переговоры за спинами армии и народа, то этого делать не стоит. После тех человеческих трагедий, огромных потерь среди населения, тех мук и разрушений наш народ настроен только на победу. Все, кто будут вести любые сепаратные приговоры, будут рассматриваться как изменники Родины!

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