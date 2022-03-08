Российские пилоты отказываются бомбить украинские города: в чем причина

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Карина Ожерельева
Большинство российских пилотов отказываются совершать боевые полеты и бомбить украинские города. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Об этом сообщают "Комментарии".
Уничтоженная военная техника - фото из открытых источников
По информации, предоставленной Геращенко, среди личного состава воздушно-космических сил РФ распространяются "упадочные настроения".
Геращенко сообщает, что курсантов летных военных заведений РФ обязывают бомбить инфраструктуру Украины. Такое решение, по словам Геращенко, приняла армия России.
Как сообщали ранее "Комментарии", советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.
Также "Комментарии" писали, что оккупант опрокидывает авиацию в Беларусь. РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь.
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Обсуждения
Новости
Влад
8 марта 2022, 16:33
Сегодня написали, что дЗе готов обговорить вопрос о "гарантиях" для рашки и вопрос будущего Крыма и Донбасса! Как это понимать, пан Арестович? Если вы готовите сепаратные переговоры за спинами армии и народа, то этого делать не стоит. После тех человеческих трагедий, огромных потерь среди населения, тех мук и разрушений наш народ настроен только на победу. Все, кто будут вести любые сепаратные приговоры, будут рассматриваться как изменники Родины!