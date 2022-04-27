Россия наращивает темпы наступления в Украине: Минобороны сообщило подробности

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Карина Ожерельева
Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступления на Украину. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве.
Оккупанты - фото из открытых источников
Как сообщил Мотузянык, наибольшая активность врага на Слобожанском и Донецком направлениях.
Мотузяник сообщил, что оперативно-тактическая авиация воздушно-космических сил вооруженных сил России совершила 138 самолето-вылетов, из которых по меньшей мере 38 были направлены на уничтожение объектов в Харьковской и Донецкой областях.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки. Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах спасается около 2 тысяч мирных жителей и других.
Также "Комментарии" писали, что Путин снова нашел оправдание войны в Украине. Президент РФ также напомнил, что цели "спецоперации" в Украине следует выполнить.
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