В Херсонской области буряты вступили в бой с чеченцами: разведчики из ГУР МО выяснили причины инцидента

В Херсонской области оккупанты устроили перестрелку между собой. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, инцидент произошел в оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община Херсонской области). По данным ГУР МО, между военными РФ чеченской и бурятской национальности произошла перестрелка, в которой принимали участие более 50 человек с каждой стороны.

"Причины межэтнического конфликта состоят в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать. Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы", — сообщает ГУР МО Украины.

В настоящее время точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

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