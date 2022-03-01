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В Херсоне российский агрессор берет в плен гражданских – глава ОГА

В плен оккупантов попадают гражданские

сегодня, 11:28 comments1064
Автор:

Карина Ожерельева
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В Херсоне российские оккупанты берут в плен мирных жителей. Такое заявление сделал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута на своем канале в Telegram. Об этом сообщает Укринформ.

В Херсоне российский агрессор берет в плен гражданских – глава ОГА

Обстрелянный оккупантами Херсон - фото из открытых источников

"В Херсоне уже есть случаи, когда решисты взяли в плен гражданских людей! Один такой случай произошел в Шуменском", — говорится в сообщении главы Херсонской ОГА.

Геннадий Лагута призывает людей оставаться дома.

Согласно опубликованной информации на 8:30 в Херсоне, в частности в Шуменском микрорайоне, утром появилось немало оккупантов. Сообщается, что они просто ходят по улицам и никого не трогают.

Также сообщают, что слышны выстрелы в районе Эпицентра на ХБК и вблизи ТЭЦ,

Как сообщали ранее "Комментарии", мэр Херсона рассказал о ситуации в окруженном городе. Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали. Мэр Херсона сообщает, что сейчас работает в своем кабинете и координирует работу городских служб, чтобы люди могли проснуться утром в спокойном городе. Колыхаев обратился к жителям города с просьбой сохранять благоразумие и спокойствие и не выходить на улицу во время комендантского часа. Мэр Херсона также выразил просьбу не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противников на конфликты.

Также "Комментарии" писали, что в Херсоне идут бои: людей просят не выходить на улицу. Сообщается, что сейчас в городе неспокойно. 1 марта, руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский сообщил о том, что в городе Херсон продолжаются боевые действия.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3416702-u-hersoni-agresor-bere-u-polon-civilnih-golova-oda.html
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