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В Херсоне российские оккупанты заняли здание мэрии: мэр города сообщил подробности

В здание Херсонского горсовета в понедельник вошли вооруженные люди

25 апреля 2022, 23:15
Автор:

Карина Ожерельева
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В Херсоне российские оккупанты вошли в здание Херсонского горсовета и заняли его. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев на своей странице в Фейсбуке.

В Херсоне российские оккупанты заняли здание мэрии: мэр города сообщил подробности

Оккупанты в Херсоне - фото из открытых источников

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою", — сообщил Колыхаев.

Также мэр Херсона отметил, что когда он выезжал из мэрии в 19:45, то украинский флаг тогда еще развевался над зданием.

"Подробности позже. Я с вами", — добавил городской голова Херсона.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. В случае неудачи агрессор может прибегнуть к террористическим мерам, прогнозирует эксперт. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях. За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железным дорогам и другой инфраструктуре. В ночь на 25 апреля были ракетные удары в Винницкой, Полтавской, Львовской и Ровенской областях.

Читайте также на портале "Комментарии": враг несет потери на южном фронте. Украинские воины отразили атаки врага и повредили 13 единиц танков и бронетранспортеров. Тактические группы неприятеля отступили. Военные получили перехват разговоров россиян, по предварительной информации, российский "загородотряд" на днях расстрелял 30 своих отступивших военных, а их тела сожгли в крематориях.


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Источник: https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/5142515045841888
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