В Херсоне идут бои: людей просят не выходить на улицу

Сегодня, 1 марта, руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский сообщил о том, что в городе Херсон ведутся бои.

Войска РФ

Сообщается, что в настоящее время в городе неспокойно.

"Жители ХБК и Шуменского микрорайона — просьба не выходить на улицу в ближайшее время! Идет бой!", — пишет Юрий Соболевский.

Также Соболевский отметил, что город Херсон находится под контролем Украины.

"Херсон под контролем Украины и всегда будет украинским!", — подчеркнул он.

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