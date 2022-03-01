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В Херсоне идут бои: людей просят не выходить на улицу

Херсон находится под контролем Украины

сегодня, 11:15
Автор:

Денис
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Сегодня, 1 марта, руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский сообщил о том, что в городе Херсон ведутся бои.

В Херсоне идут бои: людей просят не выходить на улицу

Войска РФ

Сообщается, что в настоящее время в городе неспокойно. 

"Жители ХБК и Шуменского микрорайона — просьба не выходить на улицу в ближайшее время! Идет бой!", — пишет Юрий Соболевский. 

Также Соболевский отметил, что город Херсон находится под контролем Украины. 

"Херсон под контролем Украины и всегда будет украинским!", — подчеркнул он. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп считает, что Лукашенко уже готов предать Путина – идут торги о том, сколько заплатят.  Алексей Гончаренко считает, что Запад может предпринять попытку расколоть оккупантов.  Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что "Херсон — все еще Украина": мэр рассказал о ситуации в окруженном городе. Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что прокурор Гааги начал расследование преступлений России против Украины. В Гааге планируют расследовать преступления Путина. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о пятом дне вторжения: Украине идет новая помощь, а России – новые пакеты санкций.Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются в кольце вражеских войск, но официально под контролем Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100028374940771
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