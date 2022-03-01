"Херсон - все еще Украина": мэр рассказал о ситуации в окруженном городе

На въезде в Херсон русская армия установила блокпосты, однако город не сдают оккупантам. Такое заявление сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Украинская правда.

Обстрелянный оккупантами Херсон - фото из открытых источников

"Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это – первая хорошая новость этого утра. С ночи мало что изменилось: город не обстреливали – и это второе хорошее сообщение", — сообщил Колыхаев.

Мэр Херсона сообщает, что сейчас работает в своем кабинете и координирует работу городских служб, чтобы люди могли проснуться утром в спокойном городе.

"Мы не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не случай совершать необдуманные поступки", — отметил Колыхаев.

Мэр Херсона подчеркнул, что если бы он сдал город, "как пишут некоторые умники", это было бы ощутимо еще в первый день. Также Колыхаев попросил не обижать его такими фантазиями, ведь сегодня он несет ответственность за жизнедеятельность города, обеспечивает защиту всеми возможностями.

Колыхаев обратился к жителям города с просьбой сохранять благоразумие и спокойствие и не выходить на улицу во время комендантского часа. Мэр Херсона также выразил просьбу не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противников на конфликты.

"Самая большая ценность, которая есть в этом городе – это ваши жизни. Это не драка, это война. А войну выиграют разумными действиями и хладнокровием. Херсон устоит! Но дайте ему шанс это сделать", — заявил Колыхаев.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ЕС подтвердили, что заявка от Украины на членство подана.

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