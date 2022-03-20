В Харьковской области ВСУ отразили наступление оккупантов и ликвидировали полковника РФ

Вооруженные силы Украины отвергли российских захватчиков, пытавшихся прорвать оборону возле города Изюм в Харьковской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Телеграмме.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

По словам Синегубова, во время боя украинские военные смогли ликвидировать российского полковника, занимавшего высокую должность в Западном военном округе РФ.

"В направлении на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако безуспешно. Кроме того, Украинская армия под Изюмом ликвидировала полковника, заместителя руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации", – заявил Синегубов.

Также по словам главы Харьковской ОГА, благодаря усилиям ВСУ российские оккупанты значительно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом.

Как сообщали ранее "Комментарии", на территории Украины ограничивают деятельность политических партий, связанных с Россией. Зеленский сообщил, что никакая деятельность, направленная на раскол или коллаборацию, не принесет успеха и получает жесткий ответ. Учитывая полномасштабную войну России против Украины, СНБО принял решение остановить деятельность некоторых политических партий на время военного положения.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе ВСУ заявили, что в отдельных подразделениях морской пехоты армии российских захватчиков потери составляют до 90% личного состава.

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