В Харьковской области ВСУ отразили наступление оккупантов и ликвидировали полковника РФ

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Карина Ожерельева
Вооруженные силы Украины отвергли российских захватчиков, пытавшихся прорвать оборону возле города Изюм в Харьковской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Телеграмме.
Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников
По словам Синегубова, во время боя украинские военные смогли ликвидировать российского полковника, занимавшего высокую должность в Западном военном округе РФ.
Также по словам главы Харьковской ОГА, благодаря усилиям ВСУ российские оккупанты значительно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом.
Как сообщали ранее "Комментарии", на территории Украины ограничивают деятельность политических партий, связанных с Россией. Зеленский сообщил, что никакая деятельность, направленная на раскол или коллаборацию, не принесет успеха и получает жесткий ответ. Учитывая полномасштабную войну России против Украины, СНБО принял решение остановить деятельность некоторых политических партий на время военного положения.
Также "Комментарии" писали, что в Генштабе ВСУ заявили, что в отдельных подразделениях морской пехоты армии российских захватчиков потери составляют до 90% личного состава.
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